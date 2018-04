Roma, 10 apr. - "Vi è stata la necessità di un intervento pubblico "a sostegno di alcune banche "ma questo non mandato indietro l'orologio delle privatizzazioni, delle liberalizzazioni e della trasformazione delle banche in imprese". avviate, a partire degli anni 90, da Carlo Azeglio Ciampi. Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, in occasione della presentazione del libro "Italia, Europa, economia e banca", una raccolta discorsi di Carlo Azeglio Ciampi all'assemblea dell'Abi.