Lavoro, Cgil: su politiche attive serve forte governo pubblico

Roma, 10 apr. - L'assegno di ricollocazione è "uno strumento sul quale avevamo e abbiamo delle perplessità". Lo ha sottolineato il segretario confederale della Cgil, Tania Scacchetti, a margine dell'incontro con il gruppo del M5S al Senato. "Dovrebbe partire in forma stabile, dopo la sperimentazione, tra la fine di aprile e i primi di maggio. Non abbiamo delle perplessità sulle politiche attive del lavoro, che invece è un terreno sul quale il Paese deve investire e qualificare". Secondo Scacchetti ci sono perplessità "su due fronti. Uno se le politiche attive si fanno a costo zero. Il secondo tema riguarda la loro strutturazione. Le politiche attive dovrebbero avere un forte governo pubblico. Abbiamo fatto qualche avanzamento importante per i centri dell'impiego nella legge di stabilità, che quantomeno ha dato qualche certezza di risorse. Ma abbiamo ancora un numero sottodimensionato di operatori pubblici nel sistema delle politiche attive". La dirigente della Cgil ha aggiunto che "non è solo una questione di volontà far partire le politiche attive. Serve una strutturazione importante, serve dal nostro punto di vista un forte governo pubblico, serve una maggiore relazione tra le Regioni, che anche in virtù della mancata riforma costituzionale mantengono la titolarità nella gestione delle politiche attive, e l'agenzia nazionale (Anpal), che era nata con uno scopo ben preciso a cui non può corrispondere proprio in virtù di quella riforma costituzionale. Continueremo ad accompagnare questo processo, che non dovrebbe avvenire dal nostro punto di vista per singoli accordi e quindi seguire le singole vertenze, ma dovrebbe garantire strumenti universali. Riferimento importante sarà il livello essenziale delle prestazioni delle politiche attive, dovrebbe uscire il decreto. Ripartiremo da lì, chiedendo investimenti e un governo pubblico".