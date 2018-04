Edilizia, seminario Acer sull'utilizzo dei bonus fiscali

Roma, 10 apr. - Agevolare il recupero del credito d'imposta per un pieno utilizzo dei bonus fiscali pfrevisti per l'edilizia, quali l'ecobonus e il sismabonus. Questo lo scopo della piattaforma nata da un accordo tra Ance e Deloitte, finalizzata a far incontrare in un ambiente sicuro i titolari dei crediti d'imposta con i soggetti terzi potenziali investitori, con la finalità di agevolare il recupero del credito di imposta che si viene a generare.

Se ne è parlato in un seminario organizzato dall'Acer, l'Associazione dei costruttori edili di Roma e provincia. Obiettivo del seminario è dunque quello di far conoscere il funzionamento delle agevolazioni e di sensibilizzare le imprese di costruzioni, i professionisti e gli amministratori di condominio sulle rilevanti opportunità che derivano dal rinnovato sistema degli incentivi, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018.

Le agevolazioni fiscali, previste dalla Legge di bilancio 2017, sono infatti misure essenziali per dare avvio a un piano di riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano, ma per essere davvero efficaci è necessario semplificarne l'utilizzo e renderle accessibili a una più ampia platea di soggetti. La piattaforma, messa in campo da Ance e Deloitte, punta a risolvere il problema di liquidità dei condomini e delle imprese, facilitando l'intervento del sistema bancario e garantendo sicurezza agli investitori interessati all'acquisto dei crediti di imposta.