Cyber Security, Dine: sicurezza è responsabilità di tutti -3

- Che cosa possono fare gli utenti finali, dipendenti o clienti, a seconda del settore, per essere più sicuri in termini di cybersecurity?

"La sicurezza è una responsabilità di ognuno di noi. Il personale, i dipendenti, clienti, fornitori o consumatori a casa, tutti noi dovremmo essere al corrente delle potenziali minacce dei cybercriminali. Dobbiamo sapere dove si trovano le nostre informazioni digitali, chi ha necessità di accedervi e metterle in sicurezza. La formazione e la cultura informatiche, così come la consapevolezza all'interno delle organizzazioni e delle scuole possono essere molto utili, spiegando le tecniche utilizzate e il valore dei dati per chi li detiene. Tuttavia, questa consapevolezza va sviluppata in modo costante, i cybercriminali, infatti, non stanno a guardare e non si fermano, quindi non dovrebbero permetterselo nemmeno le strategie di sicurezza utilizzate dalle aziende per difendersi, e l'istruzione così fondamentale per promuoverne la conoscenza".