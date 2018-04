Alitalia, easyJet in consorzio presenta manifestazione interesse

Roma, 10 apr. - "EasyJet, come parte di un consorzio, ha presentato oggi una nuova manifestazione di interesse nell`ambito della Procedura di Amministrazione di Alitalia, in linea con la strategia di easyJet per l`Italia". Lo annuncia la compagnia aerea in una nota

"Data la natura del processo - prosegue -, il contenuto dell`offerta rimane confidenziale. Non vi è certezza ad oggi che verrà raggiunto alcun accordo. easyJet intende fornire un ulteriore aggiornamento sul processo se e quando appropriato".