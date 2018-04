Governo, Nobili (Pd): basta tergiversare, no al M5s

Roma, 10 apr. - "Basta tergiversare, diciamo no al M5s". Lo dice il deputato del Pd Luciano Nobili, che su Facebook cita le parole di Roberta Lombardi, ovvero: "I problemi con il Partito Democratico sono due. Il primo è Matteo Renzi, il secondo è che non sai con chi parlare: con Martina, con Franceschini o con Orlando? Dobbiamo solo aspettare il 21 aprile, per capire se sarà archiviata l`era Renzi oppure no. Nel primo caso potremo costruire un accordo con il Pd derenzizzato. Altrimenti, qualsiasi intesa è irricevibile".

Per Nobili "sono parole che interrogano noi, che oggi ci riuniremo come deputati e senatori, noi, che il 21 terremo la nostra assemblea nazionale, noi, come comunità politica. Quanto ancora possiamo accettare questo vergognoso stillicidio? Quanto ancora possiamo farci trattare così? Quanto ancora possiamo rinunciare ai nostri valori, al nostro orgoglio, alla nostra dignità? Cosa stiamo aspettando per alzare lo sguardo, fieri di quanto abbiamo fatto per il Paese e consapevoli del terreno che abbiamo da recuperare, e sorridendo spiegare a gran voce a questi signori che con loro non abbiamo e non avremo mai nulla da spartire? Che qualunque danno proveranno a fare al nostro Paese ci troveranno come i loro più fermi oppositori. Che questo ridicolo balletto può cessare perché mai e poi mai sosterremo un loro governo o prenderemo in considerazione di allearci con loro. Che siamo già al lavoro per fermarli e per costruire l`alternativa al governo populista, estremista, antieuropeo e xenofobo che faranno con Salvini. Cosa stiamo aspettando per farlo, tutti insieme? Cosa?", si chiede Nobili che chiude con l'hashtag "senzadime".