Meloni: grazie a FdI in comm. speciale anche decreto marittimi

Roma, 10 apr. - "Grazie a Fratelli d`Italia tra i provvedimenti all'esame della Commissione Speciale della Camera e del Senato ci sarà anche il decreto legislativo di attuazione della direttiva europea sui lavoratori marittimi". È quanto dichiara il presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni, ricordando che "in campagna elettorale avevamo preso un impegno con tanti lavoratori del comparto: approvare una legge che preveda agevolazioni fiscali solo per quelle compagnie di navigazione che imbarcano il 90% di personale italiano. Non è possibile che 8 marittimi su 10 sulle navi italiane siano stranieri e che queste compagnie ricevano addirittura dei cospicui aiuti dallo Stato, nonché lo sgravio totale dei contributi Inps, perché mette fuori gioco i nostri marittimi in favore di personale extracomunitario sottopagato. Per noi che difendiamo il lavoro italiano, è solo concorrenza sleale. Oggi un primo passo per cancellare questa vergogna è stato compiuto e Fratelli d`Italia si batterà per portare a casa questo grande risultato".