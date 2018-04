Lombardia, leghisti in Consiglio con fiocco giallo per Catalogna

Milano, 10 apr. - "Con questi fiocchi gialli esprimiamo simbolicamente la nostra solidarietà ai parlamentari catalani e ai leader indipendentisti arrestati e incarcerati dal governo spagnolo". Con queste parole il neo consigliere regionale lombardi Alessandro Corbetta è intervenuto in aula per spiegare i motivi per cui oggi tutti i consiglieri e assessori del gruppo Lega indossavano un piccolo fiocco giallo, simbolo della richiesta di rilascio degli indipendentisti catalani imprigionati. I fiocchi sono stati realizzati appositamente a mano da una signora catalana e donati ai consiglieri della Lega da parte del Comitato 27 Ottobre.

"Chi viene eletto dai cittadini e porta avanti democraticamente le proprie idee non può e non deve finire in carcere. E' per questo motivo che, come gruppo Lega, riteniamo inaccettabile la repressione messa in atto da Madrid nei confronti dei rappresentati politici catalani eletti democraticamente dai loro cittadini e preoccupante il silenzio dell`Unione Europea su questi fatti" ha aggiunto Corbetta in una nota.

"Siamo convinti - ha concluso l'esponente del Carroccio - che la questione catalana si possa e si debba risolvere con il dialogo e non certo con le manette e gli arresti. Lavoreremo in questa direzione per portare in Consiglio un documento unitario e rendere Regione Lombardia parte attiva in questa vicenda, in modo da favorire la dialettica tra le istituzioni catalane e spagnole e trovare una soluzione pacifica per la Catalogna".