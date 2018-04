Tim, scambi boom sul titolo. Conti e Altavilla capofila Elliott

Milano, 10 apr. - Seduta sotto i riflettori per Telecom in Borsa. La battaglia Vivendi-Elliott infiamma nuovamente il titolo che ha chiuso con un rialzo del 3,04% a 0,8802 euro. Forti i volumi: sono passate di mano circa 405 milioni di azioni, pari a oltre il 2,6% del capitale.

All'indomani della decisione del cda che, seppur con il voto contrario dei 5 consiglieri di nomina dei fondi, ha giudicato illegittima la decisione dei sindaci di integrare l'assemblea del 24 aprile con le richieste di Elliott, oggi si registra il primo commento ufficiale di Assogestioni dopo la decisione del Comitato dei gestori di non presentare una propria lista in vista della seconda assemblea Telecom del 4 maggio per il rinnovo del cda. "Tutti - ha spiegato il presidente Tommaso Corcos - sapevamo che migliorare la governance dell'azienda era era un must, un obbligo, per cui ci siamo mossi pensando che la strada più giusta per migliorare la corporate governance era non presentare la lista. Era giusto che il nostro ruolo fosse quello della difesa degli interessi dei nostri sottoscrittori e in questo momento questo interesse fa propendere per un cambio della governance".

Mosse legali, con la presentazione del ricorso d'urgenza al Tribunale contro l'integrazione dell'odg decisa dai sindaci, sono attese probabilmente già domani. "Un altro cinico tentativo di Vivendi di evitare un'assunzione di responsabilità e rinviare il voto degli azionisti", ha tuonato oggi Elliott, che parla di un "un ultimo tentativo di assalto" ai diritti dei soci da parte del cda di Tim.

Intanto è stata ufficialmente pubblicata la lista completa di Elliott, salito a quasi il 9% del capitale, in vista dell'assemblea del 4 maggio. Dieci i nomi, tutti indipendenti, di cui quattro sono donne. Capofila è l'ex Ad dell'Enel, Fulvio Conti, seguito da Alfredo Altavilla, tra i massimi dirigenti di Fca nonchè Chief Operating Officer Emea del gruppo auto. Gli altri nominativi sono: Massimo Ferrari, Paola Giannotti, Luigi Gubitosi, Paola Bonomo, Maria Elena Cappello, Lucia Morselli, Dante Roscini e Rocco Sabelli.