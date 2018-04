Milano, 10 apr. - Chiusura positiva per Piazza Affari, con l'indice principale Ftse Mib in rialzo dello 0,52% a 23.173 punti. Tra le blue chip, in evidenza Telecom (+3,04%) mentre si infiamma la battaglia Vivendi-Elliott. Bene anche Tenaris (+2,83%), CnhI (+2,7%) e StM (+2,61%). In coda al listino principale Banco Bpm (-1,38%) e A2A (-1,28%).