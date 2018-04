Gb, alle nozze di Harry e Meghan non ci saranno né May né Trump

Roma, 10 apr. - Né Theresa May né Donald Trump e neppure Barack Obama sono nella lista degli invitati al matrimonio di Harry e Meghan il prossimo 19 maggio. La coppia reale ha deciso di non invitare alcun leader politico, né britannico né straniero, riportano oggi i media locali, poiché il principe Harry non è un erede in linea diretta al trono e quindi non vi è necessità di una lista formale di ospiti.

Contattato dalla France Presse, un portavoce di Kensington Palace, la residenza ufficiale del principe, ha detto: "E' stato deciso che non è richiesta una lista ufficiale di leader politici - né britannici né internazionali - per il matrimonio del principe Harry e di Miss Markle".

Nel 2011, in occasione del matrimonio di William, secondo in linea di successione al trono, con Kate Middleton, era stato invitato l'allora premier David Cameron.

Attualmente Harry è quinto in linea di successione al trono e presto diventerà sesto, dopo la nascita del terzo figlio di William e Kate, prevista per fine mese.(Segue)