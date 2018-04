Attacco chimico in Siria, OPAC invierà un suo team a Douma

Roma, 10 apr. - L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) ha annunciato che invierà una sua squadra in Siria per indagare sul presunto attacco chimico a Douma, enclave ribelle alle porte di Damasco devastato da una massiccia campagna militare del regime del presidente siriano Bashar al Assad.

In concomitanza con la richiesta da parte della Siria e della Russia sua alleata di indagare sulle accuse, "il segretariato tecnico dell'OPAC ha chiesto alla Repubblica araba siriana di prendere le misure necessarie per tale dispiegamento", ha detto l'Organizzazione mondiale in una dichiarazione . "Il team si sta preparando a dispiegarsi in Siria a breve", ha aggiunto.(Segue)