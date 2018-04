Lavoro, Camusso incontra gruppo M5S al Senato su Carta diritti

Roma, 10 apr. - "L'incontro è andato bene. Abbiamo avuto l'occasione di riaccontare il senso della nostra proposta di legge e di affrontare l'attenzione che il M5S ha verso il diritto-dovere che le leggi di iniziativa popolare hanno di essere discusse in Parlamento". Lo ha detto la leader della Cgil, Susanna Camusso, al termine dell'incontro con il gruppo dei pentastellati al Senato guidati da Danilo Toninelli in merito alla proposta del sindacato di corso d'Italia sulla Carta dei diritti dei lavoratori. "In questo senso - ha aggiunto - c'è l'impegno di riavviare l'esame quando riprenderà l'attività parlamentare".