Polizia, Fico: grazie per il lavoro portato avanti con coraggio

Roma, 10 apr. - "Questa mattina ho partecipato a Roma alla Festa per i 166 anni della fondazione della Polizia di Stato. Ho scelto di raggiungere la cerimonia a bordo di una volante della Polizia come gesto simbolico per esprimere vicinanza e sostegno a tutte le donne e tutti gli uomini che ogni giorno sono in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini rischiando, e in alcuni casi sacrificando, la propria vita in servizio. Siamo grati per il lavoro svolto per tutelare la nostra comunità, come nella preziosa attività di contrasto alla criminalità organizzata. Desidero rivolgere a tutti loro un sincero grazie per il lavoro impegnativo portato avanti quotidianamente con coraggio e profondo senso del dovere". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su facebook.