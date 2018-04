Agenzia Ice e Veronafiere portano monopoli Canada al... -2

New York, 10 apr. - Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere, ha aggiunto che "la collaborazione con Ice Canada ha consentito quest'anno di aumentare il numero di monopoli solitamente presenti e che partecipano ai B2B organizzati da Vinitaly. Alcuni sono qui per la prima volta e questo rappresenta una grande opportunità di visibilità per il Sistema italiano del vino nel suo complesso e per le aziende espositrici che possono entrare in contatto con questi importanti buyer, farsi conoscere e capire le regole per partecipare ai tender".

Nonostante la limitata popolazione, il Canada è il quinto mercato mondiale per l'importazione di vini imbottigliati con 284,3 milioni di litri per un valore di 1,6 miliardi di dollari Usa e per il vino spumante è il settimo mercato con 16,6 milioni di litri per 157,3 milioni di dollari (fonte: Wine by Numbers). Nel 2017, secondo i dati pubblicati dalla Canadian Vintners Association, il consumo di vino in Canada è stato di 467 milioni di litri, in aumento dell'1,2% sull'anno precedente. I vini italiani - che con un valore annuo di 483 milioni di dollari canadesi sono il primo prodotto dell'export italiano nel Paese, rappresentando il nostro terzo mercato di destinazione - devono far fronte ad una forte concorrenza da parte di Usa e Francia. Il Québec è la provincia che registra il maggior consumo di vino rosso, con il 39% delle vendite, contro il 29% per l'Ontario. Il 12% del vino bianco venduto in Canada è italiano mentre il 10% è americano e il 9,6% francese.