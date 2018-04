Agenzia Ice e Veronafiere portano monopoli Canada al Vinitaly

New York, 10 apr. - L'Agenzia Ice e Veronafiere portano al Vinitaly una delegazione dei rappresentanti dei principali monopoli provinciali canadesi, i Liquor Control Board che controllano tutti gli aspetti dell'importazione, della distribuzione e della vendita al dettaglio delle bevande alcoliche, che avviene in negozi gestiti dagli stessi enti. I monopoli sono totalmente indipendenti e sono tra i principali importatori di vini e liquori al mondo.

Oltre a visitare la fiera e a incontrare le cantine italiane, la delegazione canadese presenterà al Salone Internazionale del Vino e dei Distillati i nuovi programmi di promozione e acquisto di vini italiani in Canada. Il 16 aprile, alle 9.30 presso lo Spazio Wine2digital al Palaexpo nel quartiere fieristico di Veronafiere (ingresso A2) sarà inoltre organizzato un incontro per media e addetti ai lavori dal titolo "DESTINAZIONE CANADA, opportunità per il vino italiano", durante il quale i rappresentanti dei monopoli illustreranno sinteticamente le tendenze, le aperture e l'interesse per il prodotto italiano dei singoli mercati provinciali. Queste iniziative sono parte integrante della nuova campagna ICE a supporto del settore, che per la prima volta attiverà insieme i vari liquor board provinciali numerose promozioni congiunte.

Matteo Picariello, Trade Commissioner ICE Canada, ha spiegato in una nota che "la presenza a questa edizione di Vinitaly dei rappresentanti dei Monopoli nasce dal lavoro continuo di dell'agenzia ICE sul mercato canadese e conferma la rilevanza del vino italiano in Canada. Le promozioni con i monopoli congiuntamente a una campagna di formazione ci permettono di far conoscere meglio la varietà e la complessità dei vini italiani e sono fondamentali per raggiungere direttamente il consumatore canadese". L'obiettivo in Canada , ha concluso, "è di sostenere e rafforzare la nostra posizione di leader su questo importante mercato che offre ancora grandi potenzialità". (Segue)