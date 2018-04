Alitalia, Codacons: esposto a Procura e Antitrust su MilleMiglia

Roma, 10 apr. - Il Codacons annuncia un esposto alla procura di Roma e All'Antitrust sui disservizi registrati nell`utilizzo dei punti MilleMiglia di Alitalia.

"Ci stanno scrivendo numerosi utenti che, nonostante ripetuti tentativi, non sono riusciti ad utilizzare i punti accumulati prima della scadenza del 31 marzo - spiega il presidente Carlo Rienzi -. Ciò a causa delle difficoltà tecniche riscontate nel contattare Alitalia sia attraverso il sito della compagnia aerea che risultava inaccessibile, sia all`apposito call center, dove però era difficilissimo trovare un operatore libero. Una situazione che ha portato molti consumatori a rinunciare a far valere il proprio diritto acquisito e a desistere dal tentativo di acquisto dei biglietti aerei".

"Un disservizio inaccettabile, perché i viaggiatori hanno utilizzato per anni Alitalia per i propri spostamenti proprio per acquisire punti MilleMiglia di cui ora però non possono beneficiare - prosegue Rienzi -. Per tale motivo abbiamo deciso di presentare un esposto alla Procura di Roma e all`Antitrust sul caso, affinché si accerti la possibile pratica commerciale scorretta messa in atto da Alitalia, e chiediamo all`azienda di prorogare la promozione in modo da permettere a tutti di utilizzare i punti accumulati. In caso contrario, saranno inevitabili le azioni legali da parte del Codacons".