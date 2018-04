Roma, 10 apr. - L`UNHCR ha distribuito più di 1.400 kit per la ristrutturazione dei ripari e ha riassegnato 1.000 tende familiari per gli usi necessari.

Il numero di persone in fuga da Afrin è in diminuzione e alcuni stanno rientrando nelle proprie abitazioni. In alcuni casi, il difficile viaggio di ritorno può durare anche quattro giorni. I flussi di persone verso Aleppo e altre aree controllate dal governo continuano a essere limitati