Siria, allarme UNHCR per i crescenti bisogni umanitari -2

Roma, 10 apr. - Dall`inizio dell`emergenza, l`UNHCR si adopera per far fronte ai bisogni delle persone sfollate, nell`ambito di un`azione di risposta più ampia messa in atto dall`ONU. I nostri operatori effettuano visite giornaliere in tutte le strutture collettive in cui sono ospitate le persone costrette a fuggire da Ghouta est per valutarne i bisogni e contribuire a trovare soluzioni. Il sovraffollamento dei centri e l`inadeguatezza dei servizi igienico-sanitari pongono gravi rischi per la salute. Le questioni che preoccupano tutti sono la mancanza di documenti, le restrizioni alla libertà di circolazione, la separazione delle famiglie e i rischi di violenze sessuali e di genere.

Come risposta all`emergenza di Ghouta est, l`UNHCR è impegnato a distribuire beni di primo soccorso, a fornire assistenza abitativa e protezione. Quasi un quarto di milione di persone hanno urgente bisogno di aiuti; ad oggi sono stati distribuiti a oltre 60.000 persone. L`UNHCR sta inoltre acquistando vestiti in loco poiché molti sono fuggiti solo con quanto indossavano. Oltre a un massiccio sforzo per garantire ripari e accoglienza, i partner dell`UNHCR che operano nell`ambito della protezione hanno fornito consulenza legale a 22.000 persone.(Segue)