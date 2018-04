Camusso a Di Maio: Cdp banca investimenti? Termine ambiguo

Roma, 10 apr. - "Il termine banca degli investimenti" per la Cdp "si presta ad ambiguità per il sistema bancario". Così il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, ha commentato le parole del leader del M5S, Luigi Di Maio. A margine dell'incontro con il gruppo pentastellato al Senato, Camusso ha sottolineato che il sistema bancario "ha di per sè regole diverse da quelle della Cdp. Continuiamo a pensare che debba essere la capacità dello Stato a intervenire a salvaguardia di settori strategici del Paese".