Siria, Unicef: aiuti a bambini nella Ghouta orientale e ad Afrin -3

Roma, 10 apr. - Aiuti ad AFRIN - La maggior parte delle persone sfollate a Tal Rifaat stanno vivendo in case abbandonate, spesso con diverse famiglie in una sola stanza. Molte famiglie vivono in moschee e scuole, mentre altri sfollati interni si accampano all'aperto. Gli sfollati interni a Nabul e Zahraa vivono sia in rifugi collettivi, come moschee e sale private, sia in case affittate.

L'UNICEF attraverso la Croce Rossa Araba Siriana ha fornito 40 cisterne d'acqua (con una capacità di 5.000 litri l'una) al campo per sfollati interni di Fafin e in diversi punti di aggregazione di sfollati interni nel villaggio di Fafin. Inoltre, continua il trasporto di acqua potabile per una capacità di 200 metri cubi al giorno per circa 15.000 persone. Contemporaneamente, prosegue la fornitura di acqua a Tal Rifaat e nell'area circostante, oltre a Nabul e a Zahraa, con una capacità di 1.000 metri cubi per circa 65.000 sfollati interni.(Segue)