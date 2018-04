Siria, Unicef: aiuti a bambini nella Ghouta orientale e ad Afrin -2

Roma, 10 apr. - Per quanto riguarda l`istruzione, l`Unicef e i suoi partner, con il dipartimento dell`Istruzione, hanno avviato attività formative in 6 degli 8 rifugi collettivi, per riportare a scuola i bambini che hanno perso anni d`istruzione.

In quattro rifugi collettivi, sono stati portati circa 2.600 materiali scolastici per l`autoapprendimento e zaini, per dare avvio a sessioni di apprendimento nelle comunità per i bambini in età scolastica.

In due rifugi collettivi - Dweir e Herjelleh - dove esistono già scuole, sono state avviate attività formative maggiormente strutturate.

Ad Herjelleh, dove attualmente vivono circa 8.000 bambini in età scolare, sono stati portati 150 kit "Scuole in scatola" e 50 kit ricreativi, insieme ad aule prefabbricate preparate per ospitare studenti in tre turni.

A Dweir, dove vivono attualmente circa 1.700 bambini in età scolare, i bambini sono accolti nelle scuole disponibili in due turni; sono stati distribuiti nelle scuole 650 zaini ai bambini recentemente sfollati dalla Ghouta orientale. Inoltre, sono stati portati 10 kit "School in a carton" e 5 kit ricreativi nelle scuole disponibili.

Per quanto riguarda la tutela dell`infanzia, gli spazi a misura di bambino stanno fornendo attività ricreative per i bambini in 6 rifugi collettivi, in aggiunta agli uffici per la tutela dei bambini, attraverso i quali sono forniti ai bambini e alle famiglie servizi di tutela.

