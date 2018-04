Siria, Unicef: aiuti a bambini nella Ghouta orientale e ad Afrin

Roma, 10 apr. - L`Unicef continua a fornire aiuti - attraverso una risposta multisettoriale - in tutti i rifugi collettivi che ospitano sfollati interni dalla Ghouta orientale e a fornire supporto per la salute e la nutrizione in 6 aree in cui è da poco possibile accedere nella Ghouta orientale.

Nelle settimane scorse, sono stati trasportati circa 12.000 metri cubi di acqua pulita in 8 rifugi collettivi, inoltre, sono state installate decine di latrine e docce, in aggiunta alle centinaia già installate nelle settimane passate. L`Unicef prosegue con la sua attività di ripristino della luce e riparazioni nei rifugi, quando necessario.

Per quanto riguarda la salute e la nutrizione, sono stati forniti ai bambini e alle donne che ne hanno bisogno assistenza medica in ambulatorio e servizi per la nutrizione preventiva e curativa nelle aree rese recentemente accessibili nella Ghouta orientale (Saqba, Harasta, Zamalka, Arbin, Ein Tarma e Hazzeh), attraverso i team medici mobili supportati dall`Unicef.

Negli otto rifugi collettivi, i team medici mobili supportati dall`Unicef, che comprendono circa 70 operatori sanitari, stanno fornendo servizi per la salute e la nutrizione (consulenze mediche, vaccinazioni e servizi essenziali per la nutrizione). Sono stati visitati circa 9.000 bambini, donne e uomini.(Segue)