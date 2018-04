Romano(Pd): Fico dica qualcosa su versamenti eletti M5s a Rousseau

Roma, 10 apr. - "Una delle cose più gravi che accadono in Parlamento è che i deputati Cinquestelle sono obbligati a versare 300 euro al mese ad un'azienda privata, la Rousseau. Mi stupisce che Roberto Fico, che dovrebbe aver a cuore la dignità di tutto il Parlamento, non abbia ancora detto niente su una cosa che succede per la prima volta nella storia repubblicana". Lo dice Andrea Romano, deputato Pd, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Romano ricorda che i deputati del Pd versano contributi "al partito, non ad un'azienda privata. È come se noi si fosse obbligati a finanziare un'azienda privata di un cugino di Maurizio Martina".