Romano (Pd): governo con M5s? No, no e no, non succederà

Roma, 10 apr. - "Un governo col M5S? No, no e no, dico tre volte no. Dai Cinquestelle ci divide tutto, abbiamo un'idea diversa della democrazia". Andrea Romano, deputato Pd, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Avrebbe mai immaginato che i grillini vi proponessero di fare il governo insieme? "Sì, perché già prima del voto Di Maio aveva detto che al di là di come sarebbe andata avrebbero chiesto a tutti di fare il governo insieme. Loro volevano governare, sia che si vinca o si perda. Di Maio ha un'idea della politica strampalata, per lui fare il governo con noi o con la Lega è la stessa...". E se accadesse, suo malgrado, cosa farebbe? "Non lascerei il Pd, ma tanto non succederà. Facciamo una scommessa: se dovessimo fare il governo con il M5S mi taglierei i capelli a zero".