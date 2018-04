Senato, Comm.speciale al via martedì con marittimi e assicurazioni

Roma, 10 apr. - La Commissione speciale del Senato per gli atti urgenti del governo tornerà a riunirsi la prossima settimana con convocazioni martedì, mercoledì e giovedì. In cima all'ordine del giorno, per ora, l'esame delle misure sui diritti dei lavoratori marittimi e sulla distribuzione delle assicurazioni. E' quanto emerso al termine della riunione odierna della Commissione per l'ufficio di presidenza e le comunicazioni del presidente Vito Crimi (M5S).

La Commissione speciale, che esprime i pareri sugli atti del governo in attesa della costituzione delle commissioni permanenti, dovrà esaminare 15 provvedimenti rimasti in sospeso e altri 3 ancora da assegnare.