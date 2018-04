A Napoli si promuove referendum per macroregione del Sud

Napoli, 10 apr. - Istituzione della Macroregione meridionale; definizione delle competenze amministrative sulle quali si esercita la "autonomia"; costituzione di una Agenzia per gli investimenti nel Mezzogiorno; configurazione del Sud Italia come un'unica Zona Economica Speciale (Zes) con i relativi benefici fiscali volti ad attrarre investimenti; rinegoziazione dello "status" complessivo del Mezzogiorno d'Italia, in seno all'Unione europea, nell'ambito della programmazione 2021-2027. Sono i cinque punti della piattaforma politica sulla quale i promotori del "Comitato referendario per l'istituzione della Macroregione del Sud" - che hanno siglato oggi lo statuto nel corso di una conferenza stampa a Napoli - puntano a far convergere varie entità politiche e sociali in modo da far tenere una consultazione referendaria per l'autonomia e il rilancio del Mezzogiorno.

Tra i fondatori del Comitato - presieduto dal giornalista partenopeo ALessandro Sansoni, figurano Nando Dicè e Sergio Angrisano, dei movimenti meridionalisti Insorgenza Civile e Federazione dei Movimenti di Base, Sabino Morano, leader del movimento civico Primavera Irpinia, Gaetano Quagliariello e l'ex governatore campano Stefano Caldoro, il direttore della testata "Il Brigante" Gino Giammarino, Leonardo Lasala di Confartigianato.

