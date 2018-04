Baldelli (Fi): da Fico no abusi su deroga, smentite sue balle 2013

Roma, 10 apr. - "Con l'autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera alla deroga per il Gruppo di LEU, il Presidente Fico non ha commesso abusi, non ha autorizzato sprechi e non ha violato il Regolamento, ma lo ha correttamente applicato, smentendo le balle che negli anni sono state messe in giro ad arte, anche da lui nel 2013, sul tema della costituzione dei gruppi in deroga". Lo afferma il vicepresidente dei deputati azzurri, Simone Baldelli, che oggi, su questo argomento, è intervenuto in Aula.