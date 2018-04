Morgoni (Pd): unire forze per affrontare ricostruzione sisma

Roma, 10 apr. - "Ho partecipato questa mattina all'incontro di Pievetorina con la commissaria De Micheli, i vertici della Protezione civile e della Regione Marche con i sindaci dei territori che hanno subito questa notte, nell'ambito di una nuova serie sismica, un'ultima forte scossa di terremoto e sono state segnalate situazioni di aggravamento di danni precedenti e nuovi danni a strutture pubbliche e private". Lo ha riferito il deputato Mario Morgoni (Pd) dopo la scossa tellurica di questa mattina nel maceratese.

"Per fortuna - ha continuato il parlamentare maceratese - si tratta di situazioni circoscritte così come quelle che riguardano le soluzioni abitative di emergenza che hanno dimostrato una sufficiente tenuta al di là di evidenti disagi causati dalla caduta di suppellettili o dal cedimento di qualche mensola o pensile". Morgoni ha rilevato come piuttosto "non può che preoccupare l'inevitabile stress psicologico a cui vengono sottoposti i residenti proprio nel momento in cui è iniziato un ripopolamento delle comunità e ci si dovrebbe dedicare finalmente alla ricostruzione".

Riguardo al futuro, durante l'incontro, ha fatto presente Morgoni, "tra i temi emersi vi sono alcune delle sollecitazioni che già i sindaci hanno sottolineato nel loro documento di qualche giorno fa e che non vanno sottovalutare. Intanto la questione di una riperimetrazione del cratere che distingua i territori che hanno subito una gravissima quando non totale compromissione del tessuto edilizio ma anche di quello economico e sociale rispetto a quelli che hanno subito danni isolati e circoscritti. Non è più giustificabile - ha evidenziato Morgoni - una uniformità di trattamento tra situazioni enormemente diverse. Sarebbe sbagliato e ingiusto. Inoltre il tema della necessità di dare soluzione al tema dei piccoli abusi che nel tempo hanno caratterizzato la storia di tante abitazioni e che oggi stanno compromettendo la possibilità di procedere con la presentazione e l'approvazione dei progetti. Questo problema - ha concluso l'esponente del Pd - rischia di compromettere gran parte dell'attività di ricostruzione post sisma in quanto la scossa di questa mattina ci ricorda quanto sia delicato e decisivo il tema della ricostruzione e quanto sia necessario unire le forze per cercare insieme soluzioni più efficaci e giuste per far rinascere il nostro territorio colpito".