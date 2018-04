Governo, Napoli (Fi): stop veti o lo faranno i mercati

Roma, 10 apr. - "Il presidente Mattarella è l'ultima, valida garanzia di cui dispone l'Italia a 40 giorni delle elezioni politiche. La manfrina messa in scena dal M5s con il loro corredo di veti offensivi verso altre forze politiche sta bruciando tempo prezioso per evitare all'Italia di ritrovasi nel mezzo di una nuova tempesta finanziaria. Se ancora non si è materializzato un "rischio Italia" lo dobbiamo al presidente della Repubblica e alla personale credibilità e autorevolezza di cui gode sulla scena europea". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"Tutto, però, ha un termine. Il centrodestra - aggiunge - salirà al Quirinale con una delegazione unitaria ma, soprattutto, con un programma condiviso. Anche sui temi dell'Europa e delle alleanze internazionali, questioni per le quali Mattarella è il custode scrupoloso. Se il M5s pensa di rinnovare il suo veto su Forza Italia, dopo averlo tolto sul PD contro il quale ha detto peste e corna per cinque anni, dovrà assumersi la responsabilità di fronte agli italiani per le conseguenze della sua scellerata condotta. L'Italia non è la Germania, il nostro debito pubblico non è il debito pubblico tedesco e se qualcuno pensa di tirarla per le lunghe fa calcoli profondamente sbagliati. La tregua concessa dagli operatori finanziari non è illimitata. Chi ha tuonato contro il governo del tecnico Monti, deve sapere che senza un accordo per la formazione del governo sta preparando la strada a nuovi governi politicamente azzoppati".

"Se i partiti non sanno sbrogliare la matassa aggrovigliata delle loro convenienze e trascurano le urgenze del Paese, saranno i mercati finanziari a dettare l'agenda della politica. Se non si è in grado di trasformare la vittoria elettorale in una vittoria politica, il voto del 4 marzo avrà lasciato soltanto sconfitti sul campo", conclude Napoli.