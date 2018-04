New York, 10 apr. - Si è dimesso Tom Bossert, consigliere per la difesa nazionale e l'antiterrorismo del presidente statunitense, Donald Trump. La sua uscita di scena avviene il giorno dopo l'insediamento di John Bolton come consigliere per la sicurezza nazionale.

A renderlo noto è stata la Casa Bianca, con un comunicato della portavoce Sarah Huckabee Sanders, in cui il presidente si dice "grato per l'impegno di Tom per la sicurezza del nostro grande Paese".