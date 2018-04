Private equity, Aifi: investimenti in Italia un terzo di Francia

Milano, 10 apr. - Nel 2017 il mercato francese del private equity e del venture capital ha totalizzato investimenti per 14,3 miliardi di euro contro i 5 miliardi dell'Italia. Lo sottolinea l'Aifi, l'associazione italiana del settore che ha analizzato i risultati di raccolta pubblicati da Francia e Germania.

In Francia lo scorso anno il fundraising ha raggiunto i 16,5 miliardi di euro, oltre il doppio di quanto realizzato in Italia, considerando sia la componente privata sia quella istituzionali: 6,2 miliardi a cui si aggiungono 300 milioni derivanti dalla raccolta del private debt. Guardando ai principali investitori che hanno contribuito alla raccolta francese, 3,9 miliardi provengono dai fondi di fondi e 3,3 miliardi dalle assicurazioni.

In Italia è da registrare inoltre, nel 2017, il fundraising realizzato dai Pir, pari a 10,9 miliardi, e dalle Spac pari a 1,8 miliardi. "Spac e Pir hanno raccolto in totale circa 13 miliardi contro i 6,5 miliardi registrati dal private capital, segno che i capitali per investire ci sono; ora si tratta di fare sistema e farli ricadere nell`economia reale", ha affermato Innocenzo Cipolletta, presidente Aifi. "Se le Spac si concentrano sulle pre Ipo e i Pir sul mercato secondario, il private capital si focalizza sugli investimenti nella crescita. Occorrono però più investitori di quelli attuali per dare alle imprese italiane la stessa potenzialità di sviluppo che hanno in questo momento le aziende francesi. Se noi chiudiamo 400 operazioni l`anno tra private equity e private debt, i francesi ne realizzano 2100, dobbiamo quindi cambiare marcia".