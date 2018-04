Roma, 10 apr. - "Per la presidenza del Consiglio l'obiettivo è andare al governo legittimati dal popolo. Oggi si parla di Cottarelli, Severino, Cantone, con tutto il rispetto sono persone che non hanno preso un voto, io che ho preso 11 milioni di voti devo fare un passo indietro? E' un paese al rovescio". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5S, durante un'iniziativa elettorale in Molise a proposito della guida del governo.