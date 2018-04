Di Maio: ho detto a Salvini no al governo dell'immobilismo

Roma, 10 apr. - "A livello nazionale sto cercando di mettere dei paletti alla formazione del governo perchè noi non abbiamo mai detto che saremmo andati al governo a ogni costo. La proposta che mi fa Salvini è un governo con Salvini, Berlusconi e Meloni, se lo facciamo l'unica cosa che possiamo fare è sederci su una poltrona e passare cinque anni senza fare niente, l'immobilismo". Così Luigi Di Maio, capo politico del M5S, durante un'iniziativa elettorale in Molise ha ribadito il suo no al governo con il centrodestra.

"Ho detto a Salvini devi scegliere: se vuoi abolire la legge Fornero o stare con Berlusconi. Lo stesso vale per gli altri: il voto del 4 marzo ha detto che ci siamo stancati di vedere i giochi di potere ma dobbiamo mettere al centro la soluzione ai problemi, da 30 anni ci diciamo le stesse cose".