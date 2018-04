A Milano il primo Fintech Forum su applicazioni blockchain

Roma, 10 apr. - Bitcoin, certamente, ma non solo: la tecnologia denominata 'Blockchain', ovvero la 'catena di blocchi' o 'nodi' che determina un innovativo sistema di certificazione trasparente e controllabile, sta invadendo altri ambiti e può risultare estremamente innovativa anche nell'economia reale: dagli atti senza più bisogno del notaio al trattamento dei dati sensibili, dalla filiera di qualità alla certificazione del Made in Italy. Di questo si parlerà all''Italian Fintech Forum', il primo di questo genere in Italia, che si svolgerà il 12 aprile a Milano. Parteciperanno alcuni dei principali specialisti del settore e imprenditori anche internazionali che spiegheranno come funziona questa nuova tecnologia finanziaria e come può applicarsi a tutti i settori economici.

L'appuntamento si svolgerà all'Hotel Melià (via Masaccio 19) dalle ore 9 alle ore 18. Un'intera giornata dedicata al mondo della finanza e della tecnologia a questa applicata che però, spiegano gli organizzatori, non sarà un evento esclusivamente pensato per gli addetti ai lavori ma soprattutto per quegli imprenditori che vogliono capire di più come funziona la blockchain, a quali ambiti può essere applicata e come sfruttarla al meglio nelle proprie aziende.

"L'Italia - spiega Gianluca Massini Rosati, imprenditore, fondatore di Xriba e tra gli sponsor dell'evento - può ancora prendere il treno della blockchain e non restare indietro in questa ennesima rivoluzione industriale. Il nostro Paese ha un grande potenziale: imprenditori audaci e visionari, tecnici competenti e capaci. La tecnologia blockchain annulla i limiti di quella mancanza di ecosistema che troppo spesso ha penalizzato le nostre eccellenze e può rivoluzionare le imprese al di là dell'ambito delle criptovalute, al quale è stata associata fino a questo momento".(Segue)