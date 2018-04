Fmi: allocazione credito aziendale può minacciare stabilità

New York, 10 apr. - Il modo in cui le aziende usano il credito può essere "una fonte indipendente di vulnerabilità che potrebbe minacciare la stabilità finanziaria". Lo sostiene il Fondo monetario internazionale in uno dei capitoli analitici del suo Global Financial Stability Report (Gfsr), il rapporto semiannuale pubblicato in vista degli Spring Meetings che inizieranno la settimana prossima a Washington.

Per il Fondo un'allocazione del credito più rischiosa può mettere a repentaglio la crescita del Pil e può fare salire le probabilità di una crisi bancaria. Ecco perché l'istituto guidato da Christine Lagarde sostiene che i policymaker devono stare sull'attenti durante "periodi di rapida espansione del credito" e di fronte "a un incremento della rischiosità dell'allocazione del credito, specialmente quando le due cose avvengono contemporanemante".

Ai supervisori, il Fondo dice di monitorare gli standard di concessione del credito e intensificare le proprie attività di controllo nel corso di una notevole espansione del credito e di un allentamento delle condizioni finanziarie. Per l'Fmi sono particolarmente importanti i documenti finanziari delle aziende a disposizione in molti Paesi; da essi possono essere estrapolate informazioni utili per calcolare la rischiosità dell'allocazione del credito. "Chiaramente", precisa il Fondo, "l'utilità di questi indicatori a fini di sorveglianza dipenderà dalla velocità con cui i dati sottostanti sono resi disponibili". Nel capitolo due del Gfsr, il Fondo sottolinea l'importanza della raccolta da parte dei policymaker di questi "dati granulari il più rapidamente possibile".