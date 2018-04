Ant Financial punta a raccogliere 9 mld Usd, valore a 150 mld

New York, 10 apr. - Ant Financial Services Group, il colosso finanziario di Jack Ma controllato da Alibaba, è destinato a diventare l'unicorno con la valutazione più grande al mondo. Per unicorno si intende un'azienda privata con una valutazione di almeno un miliardo. Ant Financial ha sede a Hangzhou, Cina, possiede il sistema di pagamenti online Alipay ed è il principale gruppo non bancario a concedere prestiti nella seconda economia al mondo.

Stando al Wall Street Journal, Ant si prepara a una raccolta di fondi per 9 miliardi di dollari; l'ultimo round in cui ha rastrellato 4,5 miliardi risale all'aprile 2016, quando il gruppo fu valutato 60 miliardi. La domanda da parte dei potenziali investitori sembra forte tanto che con questo round di finanziamento Ant potrebbe arrivare a valere 150 miliardi di dollari diventando appunto l'unicorno con la maggiore valutazione.

Il gruppo sta raccogliendo capitali in vista di una quotazione che potrebbe esserci già quest'anno, sia sul mercato cinese che all'estero. Se Ant dovesse fare un'Ipo in cui viene valutata almeno 100 miliardi di dollari, varrebbe più di colossi finanziari americani come Goldman Sachs e BlackRock ma anche del sistema di pagamenti online PayPal. Ant supererebbe persino l'Ipo di Alibaba, avvenuta nel 2014 al New York Stock Exchange. In quel caso, il colosso cinese del commercio elettronico raccolse 25 miliardi di dollari arrivando al debutto in borsa a valere più di 200 miliardi.