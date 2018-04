Lombardia, Gori sceglie di continuare a fare il sindaco a Bergamo

Milano, 10 apr. - Dopo circa un mese dalle elezioni regionali del 4 marzo Giorgio Gori ha deciso di lasciare il Consiglio Regionale della Lombardia per continuare il proprio impegno come sindaco della città di Bergamo. "Ho preso la mia decisione: continuerò a fare il sindaco a Bergamo. Scelgo di stare dove credo di poter essere più utile" ha scritto in una nota. L'ex candidato del centrosinistra alla presidenza aveva, in base alla legge, 90 giorni di tempo per decidere. "Ho assunto un impegno con i cittadini di Bergamo, che sento di dover onorare. Diverso sarebbe stato se fossi stato eletto alla Presidenza della Regione, ove avrei potuto concretamente agire anche nell`interesse dei miei concittadini. Sono un uomo di gestione e ritengo che ci siano persone migliori di me per l`importante lavoro dell`opposizione; scelgo dunque di continuare ad operare per la mia città" ha aggiunto il primo cittadino.

"Ho voluto comunque entrare in Consiglio regionale, fino a pronunciare stamane il discorso di replica a quello del presidente Fontana, - ha proseguito Gori - per rispetto nei confronti del milione e seicentomila elettori che mi hanno votato, a nome dei quali ho preso la parola. Ora posso tornare a Bergamo a tempo pieno. Auguro buon lavoro ai gruppi del Partito Democratico e della Lista Gori, a cui non mancherò di offrire il mio supporto e con i quali, da sindaco, sono certo di poter concretamente collaborare. E ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, con impegno e con passione, alla mia avventura elettorale lombarda. È stata una straordinaria esperienza umana e politica, che rifarei senza esitazione e che sono certo darà frutti positivi in futuro".