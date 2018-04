Vivendi, Bollorè lascia la guida di Canal+

Roma, 10 apr. - Vincent Bollorè lascia la guida di Canal+, la tv a pagamento del gruppo Vivendi, ritenendo che la società sia sulla strada della ripresa, nel momento in cui i suoi affari in Italia stanno subendo molteplici attacchi.

Il patron di Vivendi lascia il consiglio di sorveglianza di Canal+ e rafforza la squadra lasciandole il compito di proseguire gli sforzi per uscire dalle difficoltà in Francia. "Vincent Bolloré ha considerato che avevamo intrapreso le azioni necessarie, anche se Canal+ non è ancora fuori dalla sua convalescenza", ha spiegato ad Afp Maxime Saada, ora responsabile della gestione operativa di tutte le attività del gruppo Canal+, in Francia, a livello internazionale e nel cinema. Viene sostituito da Jean-Christophe Thiery che ha trascorso la sua intera carriera nei media del gruppo Bolloré, come presidente del Supervisory board di Canal+.

(Fonte AFP)