eni, Descalzi: produzione I trimestre in linea con target +4%

Roma, 10 apr. - Eni è in linea con l'obiettivo di produzione annunciato al mercato per il 2018 pari a un +4%. Lo ha detto l'ad, Claudio Descalzi in occasione dell'Investor day a New York. "Nei prossimi quattro anni - ha detto - la produzione crescerà in media del 3,5% all`anno e scopriremo circa 2 miliardi di barili di nuove risorse. Peraltro, guardando al trend del primo trimestre dell`anno in corso, con una crescita del 4% anno su anno siamo perfettamente in linea con l`obiettivo produttivo che abbiamo annunciato per il 2018".