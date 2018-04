Rosato: su commissione speciale c'è già accordo M5S-centrodestra

Roma, 10 apr. - Sulla presidenza commissione Speciale "c'è già un accordo tra cinque stelle e centrodestra, è inutile che chiedete al Pd". Ettore Rosato, vicepresidente della Camera ed esponente dem, risponde così ai cronisti in Transtlantico che gli chiedono conferma della guida dell'organismo parlamentare al leghista Giancarlo Giorgetti.

"Non ci hanno neanche consultato, così come è successo per il Senato - ha aggiunto Rosato - è evidente che hanno già un accordo per spartirsi tutto", dice riferendosi all'elezione degli uffici di presidenza nei quali il Pd è sottorappresentato come gruppo di opposizione.