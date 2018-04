Edilizia, Mit: in Gazzetta il glossario unico per piccoli lavori

Roma, 10 apr. - Per i piccoli lavori edilizi da realizzare in abitazioni o attività produttive senza particolari autorizzazioni ora c`è un glossario unico per tutto il Paese. E` l`effetto del decreto di semplificazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che entrerà in vigore il 22 aprile.

Il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, approvato di concerto con il ministro per la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, ha messo a punto, infatti, il Glossario delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera. "Si è messo ordine, così, nelle molteplici interpretazioni sul suolo italiano della legge esistente - si legge in una nota - che autorizza diversi lavori ad essere realizzati senza permessi, sempre nel rispetto delle leggi in materia".

Il decreto individua le principali categorie di intervento e un primo elenco delle 58 principali opere che possono essere realizzate in edilizia libera, allegando una tabella di facile utilizzo per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Per fare alcuni esempi, nelle "manutenzioni ordinarie" si trovano interventi edilizi come le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quindi pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, serramenti e infissi, inferriate o quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici. Nella "eliminazione delle barriere architettoniche" non servono permessi per installazioni e manutenzioni degli ascensori interni e montacarichi che non incidano sulla struttura portante, rampe, apparecchi sanitari, impianti idrici e sanitari. Per quanto riguarda le "aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza" sono in edilizia libera le opere senza fini di lucro, relative a barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere, panche, gazebo di limitate dimensioni, giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni, ricoveri per animali domestici, ripostigli per attrezzi, stalli per biciclette, tende, coperture leggere di arredo.

Il glossario specifica, inoltre, per le "opere contingenti temporanee" di maggiori dimensioni, quali gazebo o stand, che l`installazione va effettuata previa comunicazione avvio lavori, mentre manutenzioni e rimozioni sono in edilizia libera.