Fmi: monitorare come i prezzi delle case si muovono in tandem

New York, 10 apr. - Il Fondo monetario internazionale ha lanciato un avvertimento ai legislatori e ai governi: non si possono permettere di ignorare il modo in cui i prezzi delle case si muovono in tandem tra i vari Paesi e le principali città nel mondo.

In uno dei capitoli analitici del suo Global Financial Stability Report (Gfsr), il rapporto semiannuale pubblicato in vista degli Spring Meetings che inizieranno la settimana prossima a Washington, l'istituto guidato da Christine Lagarde ha fatto notare che un aumento dei prezzi delle case su scala globale potrebbe essere positivo, dal momento che dallo scoppio della crisi quell'aumento è sinonimo di una ripresa dell'economia.

C'è però un altro elemento da tenere presente: il fatto che i prezzi delle case si muovano in sincronia, potrebbe essere il risultato di condizioni finanziarie globali che influenzano le dinamiche dei prezzi e dei mercati immobiliari residenziali diffondendo shock economici e finanziari locali su scala globale. Il Fondo ha messo in guardia anche sullo "spettro dell'instabilità finanziaria nel caso in cui le condizioni finanziarie dovessero cambiare rotta e simultaneamente portare a un declino dei prezzi".

Ecco perché i policymaker "non possono ignorare la possibilità che gli shock ai prezzi delle case altrove possano condizionare i loro mercati di riferimento". E' dunque importante "aumentare la granularità, la tempestività e la copertura dei dati sui prezzi delle case", cosa che aiuterebbe a fornire indicatori "più ricchi per la sorveglianza bilaterale e multilaterale". Stando al Fondo, "dati più completi sulla partecipazione degli investitori globali nei mercati immobiliari residenziali rafforzerà gli sforzi di sorveglianza".