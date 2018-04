Popolazione Usa 2010-2017 +5,3%, in Texas 3 mln di persone ... -2

New York, 10 apr. - Lo Stato dove la popolazione è maggiormente aumentata è il piccolo Delaware, con un +14,7% pari a 88.932 persone; inferiore in termini percentuali, ma di altro valore è stata la crescita in Texas: +12,1%, con oltre tre milioni di persone in più. Bene anche la California, con un +11,1% (559.125 persone) e l'area metropolitana di San Francisco-Oakland-Hayward cresciuta dell',8,8% (+382.547). L'area metropolitana di New York, che si estende anche in New Jersey e Connecticut, ha registrato un aumento del 3,7%, pari a 717.962 residenti. In tre Stati, invece, la popolazione è diminuita: in Illinois e Vermont è stato registrato un -0,3%, mentre in West Virginia un -2,1 per cento.