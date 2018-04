Energia, governo: in arrivo decreto di proroga dell'Authority

Roma, 10 apr. - In arrivo il decreto di proroga del collegio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Lo ha confermato la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, Maria Teresa Amici, al termine della riunione della Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti del Governo del Senato.

"Il ministro Finocchiaro ha annunciato un decreto di proroga dell'Autorità" ha detto. Il mandato del collegio di Arera, già prorogato una prima volta, scade domani. Ieri il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, aveva giudicato la proroga come "la soluzione migliore anche in considerazione del quadro politico".