Popolazione Usa 2010-2017 +5,3%, in Texas 3 mln di persone in più

New York, 10 apr. - La popolazione degli Stati Uniti è aumentata del 5,3% tra il 2010 e il 2017, crescendo dai 309 milioni di otto anni fa ai 325 milioni dello scorso anno. Si tratta di una crescita piuttosto lenta, ma alcune aree urbane hanno vissuto un'esplosione demografica nello stesso periodo, per esempio in Florida, South Carolina e Texas, con quest'ultimo che ha oltre tre milioni di abitanti in più; le aree che hanno vissuto una crescita inferiore a quella nazionale sono soprattutto il Nordest e il Midwest.

In termini percentuali, la crescita maggiore è stata di Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach in South Carolina, che ha registrato un aumento della popolazione del 22,6%, pari a 29.971 abitanti, secondo i dati analizzati dal sito 24/7 Wall St.; alle sue spalle, Austin-Round Rock in Texas, con una crescita del 22,5%, pari a 388.332 residenti in più. (segue)