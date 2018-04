Roma, 10 apr. - "Consegneremo Afrin ai suoi abitanti quando arriverà il momento e saremo noi a decidere quando e non il signor Lavrov".

"Bisogna prima parlare della riconsegna di zone siriane controllate da altri Stati" ha aggiunto il presidente turco per il quale "l'espressione che il regime ha consegnato queste zone ad altri stati non tranquillizzano la Turchia", contestando così la giustificazione date da Mosca per il suo intervento militare nel Paese arabo.