Sisma, Baldelli: questione sia al centro di agenda politica

Roma, 10 apr. - "Questa mattina la terra è tornata a tremare in centro Italia, nelle Marche in particolare. E questo drammaticamente ci ricorda come la questione del terremoto, delle popolazioni colpite dal terremoto sia una questione che debba essere posta al centro dell'agenda politica italiana e che debba essere, io credo, concordemente, un punto fisso nel programma del prossimo governo, qualunque sia il colore di questo governo". Lo ha detto Simone Baldelli, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio.

"Malgrado in questi giorni i lavori dell'Assemblea non possano procedere a pieno regime - perché non c'è un governo formato, non sono formate le Commissioni - io mi sento di portare in questa Assemblea l'abbraccio, la solidarietà del Gruppo di Forza Italia alle popolazioni colpite dal terremoto, e credo la buona volontà e l'impegno corale di tutti, a partire credo anche dal vertice della presidenza della Camera, a tenere in debito conto le questioni, i problemi di queste popolazioni che oggi più che mai hanno bisogno di non sentirsi abbandonate dalle nostre istituzioni".