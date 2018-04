Lombardia, Fontana: entro 29 maggio presenterò programma sviluppo

Milano, 10 apr. - "Entro il 29 maggio, Festa della Lombardia, presenterò il Programma Regionale di Sviluppo che sosterrà in maniera più diffusa gli obiettivi della legislatura: dialogo, crescita, sviluppo sostenibile, sostegno agli Enti locali". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in Consiglio regionale a chiusura dei lavori della seduta dedicata alla presentazione del programma di governo per la legislatura.

"L'azione di governo regionale - ha aggiunto il presidente Fontana - non potrà prescindere da un sistema di controlli riformato, semplificato, reso più efficiente e più veloce". "In una delle prossime riunioni della giunta regionale - ha anticipato il presidente Fontana - proporrò un disegno di legge finalizzato a raggiungere questo obiettivo".