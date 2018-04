Gb, Yulia Skripal dimessa da ospedale e portata "in luogo sicuro" -3

Londra, 10 apr. -

Secondo un documento pubblicato dal quotidiano russo Kommersant, con le motivazioni presentate dalla Gran bretagna per chiedere la solidarietà contro Mosca, non vi sono prove schiaccianti di alcun tipo e la veridicità del documento non è stata contestata.

Insomma, la vicenda mantiene lati oscuri. E intanto, secondo la Bbc, Yulia è stata trasferita in una località protetta. L'ambasciata russa a Londra si è "congratulata con Yulia Skripal per la sua ripresa. Abbiamo urgente necessità di prove che quello che le accade sia fatto per sua libera volontà. (con fonte afp)